Campanha para reduzir lixo plástico com pequenas mudanças de hábito

Você sabia que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo? É o que constatou um levantamento do Banco Mundial. O volume de lixo plástico no País, em 2018, chegou a 11,3 milhões de toneladas e desse total, somente 145 mil toneladas, ou seja, 1,28%, foram reciclados. Esse é o destaque desta quarta-feira (17) do comentarista Marco Bravo.