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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Campanha para reduzir lixo plástico com pequenas mudanças de hábito

Ouça o comentário de Marco Bravo

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 10:28

Publicado em 

17 jul 2019 às 10:28
Você sabia que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo? É o que constatou um levantamento do Banco Mundial. O volume de lixo plástico no País, em 2018, chegou a 11,3 milhões de toneladas e desse total, somente 145 mil toneladas, ou seja, 1,28%, foram reciclados. Esse é o destaque desta quarta-feira (17) do comentarista Marco Bravo.
Grande parte do lixo plástico produzido no Brasil e no mundo acaba vazando para os oceanos. Para estimular a conscientização da população, a campanha Julho Sem Plástico, que começou no Reino Unido, se espalhou pelo mundo através da hashtag #plasticfreejuly. A intenção é instigar pequenas mudanças de hábito no cotidiano que podem fazer grande diferença na preservação do Planeta e produzir menos lixo plástico. 
 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 17-07-19

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