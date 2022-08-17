Bromélia: 10 dicas para você cuidar bem da sua planta

Depois de falar das orquídeas, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala das bromélias. De forma geral, a bromélia é uma planta tropical e por isso mesmo aprecia temperaturas altas e umidade. Algumas espécies também precisam de local arejado e com bastante luminosidade. Cuidados com a rega, escolher o vaso adequado para o plantio e observar a temperatura e a umidade do ar são algumas das dicas com relação ao seu cuidado.