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Bromélia: 10 dicas para você cuidar bem da sua planta

Ouça as orientações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 10:44

Publicado em 

17 ago 2022 às 10:44
Bromélias
Bromélias Crédito: Pixabay
Depois de falar das orquídeas, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala das bromélias. De forma geral, a bromélia é uma planta tropical e por isso mesmo aprecia temperaturas altas e umidade. Algumas espécies também precisam de local arejado e com bastante luminosidade. Cuidados com a rega, escolher o vaso adequado para o plantio e observar a temperatura e a umidade do ar são algumas das dicas com relação ao seu cuidado. 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 17-08-22

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