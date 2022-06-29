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Brasileiros desconhecem que oceanos são o pulmão do mundo

A pesquisa buscou mapear o engajamento dos brasileiros com a vida marinha no início da Década dos Oceanos, que começou em 2021 e vai até 2030

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 10:14

Publicado em 

29 jun 2022 às 10:14
Turismo, viagem, viajar, lazer, Maldivas
O assunto é oceano Crédito: Pexels
O oceano é essencial para a manutenção da vida na Terra, mas sua saúde está em perigo – e quem faz esse alerta é a Organização das Nações Unidas (ONU), que promove nesta semana a 2ª edição da Conferência do Oceano em Lisboa. O objetivo principal da conferência é promover o desenvolvimento de ações concretas, tanto de países como de instituições privadas, para que as metas da Agenda 2030, também conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sejam atingidas. Acidificação, microplásticos e a pesca predatória são alguns dos desafios para a vida nos oceanos. Tema para Marco Bravo nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 29-06-22
Uma pesquisa divulgada na Conferência da ONU pelos Oceanos, em Lisboa, pretendeu analisar como a sociedade brasileira entende a influência dos oceanos em seu cotidiano. O estudo buscou mapear o engajamento dos brasileiros com a vida marinha no início da Década dos Oceanos, que começou em 2021 e vai até 2030. 

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