Brasileiros desconhecem que oceanos são o pulmão do mundo

O oceano é essencial para a manutenção da vida na Terra, mas sua saúde está em perigo – e quem faz esse alerta é a Organização das Nações Unidas (ONU), que promove nesta semana a 2ª edição da Conferência do Oceano em Lisboa. O objetivo principal da conferência é promover o desenvolvimento de ações concretas, tanto de países como de instituições privadas, para que as metas da Agenda 2030, também conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sejam atingidas. Acidificação, microplásticos e a pesca predatória são alguns dos desafios para a vida nos oceanos. Tema para Marco Bravo nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". Ouça a conversa completa!