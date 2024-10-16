Boas práticas: Coreia do Sul recicla 97% de seus resíduos alimentícios

Reaproveitar cada vez mais os resíduos por meio da reciclagem, por exemplo, é uma das iniciativas que podem fazer a diferença no dia a dia.

Estimativas das Nações Unidas indicam que, em 2019, o desperdício de alimentos em residências, estabelecimentos varejistas e restaurantes de todo o mundo atingiu 931 milhões de toneladas. Segundo dados recentes do Sistema Nacional de Gestão de Resíduos, de 2022, a Coreia do Sul processa todos os anos cerca de 4,56 milhões de toneladas de restos de alimentos provenientes de residências, restaurantes e empresas menores. Deste volume, 4,44 milhões de toneladas são recicladas para outros usos. Isso significa que cerca de 97,5% dos resíduos de alimentos são reciclados. As informações são da "BBC Brasil". Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque essa e outras práticas ambientais, que podem ser consideradas bons exemplos para os ecossistemas. Ouça a conversa completa!