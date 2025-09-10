Bioeconomia: um dos temas que vai movimentar a COP30

Mel de abelhas Crédito: PollyDot/Pixabay

Nos territórios mais bem conservados do Brasil, como as florestas amazônicas, as serras do Caparaó e os manguezais capixabas, pulsa uma força silenciosa, mas transformadora: a bioeconomia de base tradicional e científica. Essa força tem nome, rosto e sotaque: é a sabedoria ancestral dos povos originários, ribeirinhos, quilombolas, caiçaras e agricultores familiares, agora aliada à pesquisa científica e à inovação verde. E é justamente essa aliança que ganha protagonismo internacional com a realização da COP30, em Belém do Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025.

A escolha da Amazônia como palco para a maior conferência climática do planeta não é só simbólica, é estratégica. Pela primeira vez, o mundo vai discutir clima de dentro da floresta, ouvindo diretamente aqueles que há séculos manejam os bens comuns com sabedoria, equilíbrio e resiliência. O encontro promete ser mais do que um palco de discursos: será vitrine de soluções enraizadas na cultura, na biodiversidade e na economia de baixo carbono. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Suntentabilidade", com o comentarista Marco Bravo.

Enquanto isso, aqui no Espírito Santo, experiências concretas mostram que a bioeconomia de raiz já é realidade. No Caparaó, comunidades vêm transformando o café agroecológico em produto premiado, exportado com valor agregado e identidade cultural. Na região costeira de Regência e Povoação, pescadores artesanais e jovens cientistas estão desenvolvendo cadeias produtivas com moluscos, algas e ouriços-do-mar, respeitando os ciclos da natureza e agregando conhecimento técnico ao manejo tradicional.

Essas experiências encontram eco nas ações preparatórias da COP30. O Consórcio da Amazônia Legal, com apoio de instituições como o IPAM, lançou uma estratégia centrada em cinco pilares: sistemas alimentares sustentáveis, energias renováveis, adaptação climática, governança fundiária e justiça climática todos conectados com a bioeconomia de base comunitária. Ao mesmo tempo, lideranças indígenas da Bacia Amazônica, reunidas em Bonn, apresentaram uma pauta clara: acesso direto ao financiamento climático, reconhecimento dos territórios e protagonismo na tomada de decisões.

A ciência também se alinha. Iniciativas como o Tropical Forest Forever Facility (TFFF) pretendem mobilizar até US$ 125 bilhões até 2030 para garantir floresta em pé com base em soluções da natureza. Outro plano, apresentado por organizações da sociedade civil, propõe o investimento de pelo menos US$ 7 bilhões por ano na bioeconomia amazônica, priorizando comunidades tradicionais, produtos florestais não madeireiros, sistemas agroflorestais e cadeias produtivas sustentáveis. Isso pode e deve reverberar também em estados como o Espírito Santo, onde a Mata Atlântica ainda resiste e abriga populações com conhecimento de sobra para liderar esse movimento.

Entretanto, nem tudo é celebração. A construção da avenida Liberdade, uma estrada de 13 km em área de floresta nativa para dar acesso ao local da COP30, expôs os dilemas entre infraestrutura e conservação. Ambientalistas alertam para os riscos de fragmentação de habitats, impacto sobre fauna e violações ao zoneamento ecológico. É o alerta necessário para que o desenvolvimento que se propõe verde não repita os erros do passado, mesmo com a melhor das intenções.

A bioeconomia que queremos e precisamos não se constrói apenas com laboratórios, mas com escuta, partilha e respeito às práticas que sustentaram a vida por gerações. Que a COP30 não seja apenas um marco climático, mas também um reconhecimento global de que a floresta vale mais em pé quando sua economia é movida por gente que sabe cuidar dela. Ouça a conversa completa!