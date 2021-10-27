Bioeconomia: "a floresta em pé é muito mais rica do que a floresta desmatada"

Meio ambiente e economia podem caminhar juntos? Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo destaca a bioeconomia, que oferece soluções sustentáveis para uma relação mais harmônica entre o progresso econômico e o meio ambiente. Energia limpa e plásticos biodegradáveis são alguns dos exemplos. "É a capacidade de se extrair da natureza recursos, mas sem destruir o meio ambiente. Exemplo: do caroço do açaí você produzir resina, madeira. Com a bioeconomia você faz a economia gerar, promove empregos no processo de produção, gera produto pra exportação e mantém a floresta de pé", contextualiza o comentarista. Ouça: