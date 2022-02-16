Beber água em garrafa de plástico está com os dias contados?

A população brasileira é responsável por produzir 11 milhões de toneladas de resíduos plásticos anualmente, segundo o Atlas do Plástico. Uma parcela considerável dessa quantidade vem delas - as "garrafinhas de água". O governo federal estima o consumo de cerca de 25 bilhões de litros de água engarrafada por ano, entre garrafinhas e garrafões. Mas beber água em garrafas de plásticos deve se tornar coisa do passado. O alumínio e o papelão estão na disputa para ser o material da "garrafa do futuro". Assunto para Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Acompanhe!