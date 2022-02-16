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Beber água em garrafa de plástico está com os dias contados?

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 10:44

Publicado em 

16 fev 2022 às 10:44
Qual é a quantidade de água que seu corpo precisa?
Qual é a quantidade de água que seu corpo precisa? Crédito: Freepik
A população brasileira é responsável por produzir 11 milhões de toneladas de resíduos plásticos anualmente, segundo o Atlas do Plástico. Uma parcela considerável dessa quantidade vem delas - as "garrafinhas de água". O governo federal estima o consumo de cerca de 25 bilhões de litros de água engarrafada por ano, entre garrafinhas e garrafões. Mas beber água em garrafas de plásticos deve se tornar coisa do passado. O alumínio e o papelão estão na disputa para ser o material da "garrafa do futuro". Assunto para Marco Bravo, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade. Acompanhe!
CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - 16-02-22

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