Baratas e lacraias em casa? Saiba o que fazer!

Nesta edição de "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo, o destaque é a presença das baratas e lacraias em casa. Baratas e lacraias costumam causar repulsa e medo nas cidades, mas são espécies com funções ecológicas importantes e que podem servir como termômetro do estado ambiental urbano. A presença recorrente de baratas, por exemplo, está associada ao acúmulo de lixo, entupimentos, umidade excessiva e esgoto a céu aberto, refletindo diretamente falhas na gestão de resíduos sólidos, no saneamento básico e no planejamento urbano. Esses insetos têm um papel natural na decomposição da matéria orgânica, contribuindo para o ciclo de nutrientes.