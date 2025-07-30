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Baratas e lacraias em casa? Saiba o que fazer!

Ouça as dicas do comentarista Marco Bravo

Publicado em 30 de Julho de 2025 às 10:53

Publicado em 

30 jul 2025 às 10:53
Blattella germanica também é conhecida como barata-de-cozinha, francesinha ou baratinha-alemã
Blattella germanica, também conhecida como barata-de-cozinha, francesinha ou baratinha-alemã Crédito: Reprodução/Redes sociais
Nesta edição de "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo, o destaque é a presença das baratas e lacraias em casa. Baratas e lacraias costumam causar repulsa e medo nas cidades, mas são espécies com funções ecológicas importantes e que podem servir como termômetro do estado ambiental urbano. A presença recorrente de baratas, por exemplo, está associada ao acúmulo de lixo, entupimentos, umidade excessiva e esgoto a céu aberto, refletindo diretamente falhas na gestão de resíduos sólidos, no saneamento básico e no planejamento urbano. Esses insetos têm um papel natural na decomposição da matéria orgânica, contribuindo para o ciclo de nutrientes.
Para se protegerem, liberam ácido fórmico, uma substância com cheiro forte e irritante que afasta predadores. As lacraias, por sua vez, são predadoras vorazes, alimentando-se de larvas, baratas, aranhas e até pequenos vertebrados. Dotadas de um par de patas dianteiras modificadas chamadas forcípulas, são capazes de injetar veneno em suas presas, o que pode causar dor intensa, vermelhidão e inchaço em humanos, especialmente em casos de espécies maiores. Embora possam representar risco, seu papel no controle biológico é valioso. Quando notamos a presença constante desses animais em residências, é sinal de que o ecossistema urbano está desequilibrado. Ouça a conversa completa!
CBN - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - 30-07-25

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