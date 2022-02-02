Aumento de lixo nas praias. O que você pode fazer para reduzir a poluição?

Em apenas 22 dias, o Projeto Praia Limpa recolheu 4,15 toneladas de lixo das praias de Vitória. Foram mais de 188kg por dia. Além de praias conhecidas como Camburi e a Curva da Jurema, a ação de coleta também passou por Jesus de Nazareth e Praia de Santo Antônio. Mas verão, calor e praia não podem ser sinônimos de lixo! Principalmente material plástico, já que um estudo do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP) revelou que 95% dos lixos encontrados nas praias brasileiras são compostos por itens feitos de plástico - um dos principais responsáveis pela poluição dos oceanos. O que você pode fazer para mudar esse cenário? Quem explica é Marco Bravo, nesta edição do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Acompanhe!