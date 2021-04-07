Atitudes simples para sua casa funcionar de um jeito sustentável

Você mesmo pode fazer a diferença para preservar o meio ambiente e pequenas atitudes dentro da sua própria casa podem ajudar o planeta num momento crítico. Este é o tema do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. Em destaque atitudes simples e pontuais que ajudam a fazer da sua casa um lar mais ecológico. Vamos a elas? Levamento realizada pela "Crescer" traz alguns destaques. Confira!
CBN Meio Ambiente - 07-04-21.mp3
1. CONFIRA CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA MENSALMENTE: Saber o quanto você consome normalmente ajuda a identificar gastos fora da média, que podem ser indício de vazamentos.
2. SAIBA ONDE FICA O REGISTRO DE ÁGUA: Já pensou ter de procurar o local durante o rompimento de um cano? Quanto mais rápido chegar até ele, menos água será desperdiçada.
3. REPARE TODO E QUALQUER VAZAMENTO
4. ARMAZENE ÁGUA DO CHUVEIRO, ENQUANTO ESPERA QUE ELA ESQUENTE, E USE PARA: lavar roupas e regar plantas, por exemplo
5. ARMAZENE ÁGUA DA CHUVA E UTILIZE PARA: lavar o quintal, o carro...
6. TOME BANHOS DE ATÉ 5 MINUTOS
7. REGUE AS PLANTAS PELA MANHÃ: quando o sol está muito quente, a água da rega evapora rápido e nem sempre atende a necessidade da planta. À noite, ocorre o contrário: a água pode ficar parada e prejudicar o vegetal.
8. PREFIRA A LAVA-LOUÇAS
9. INSTALE DESCARGAS “DUPLO FLUXO”: Um equipamento antigo ou defeituoso pode gastar até 30 litros de água a cada vez que for acionado. As versões mais modernas, com duas opções de fluxo, consomem 3 ou 6 litros, de acordo com a necessidade.
10. PREFIRA LUZ NATURAL
11. MORE ONDE JÁ MOROU ALGUÉM: Demolir e construir casas e prédios consome toneladas de materiais e também gera grandes volumes de resíduo, como restos de telhas, tijolos, azulejos, canos, fios e por aí vai.
[Fonte: Crescer]