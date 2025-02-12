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Ataque de abelhas: saiba como se proteger nessas ocorrências

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 10:11

Publicado em 

12 fev 2025 às 10:11
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Enxame Crédito: Pexels
Oito pessoas ficaram feridas após um ataque de abelhas na área onde fica localizado o Cristo Redentor de Guaçuí, município do Sul do Espírito Santo. Segundo o superintendente da Vigilância em Saúde da cidade, Sandro Peixoto, o ataque começou após um homem subir no monumento do Cristo Redentor e entrar em um local de acesso restrito para o público, onde tinha uma colmeia. Ao fugir, o homem caiu e teve uma fratura exposta. A vítima passou por cirurgia e passa bem. As demais pessoas também foram socorridas. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre esse tipo de ocorrência. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -12-02-25.mp3

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