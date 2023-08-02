Ataque de abelhas: o que fazer durante esse tipo de ocorrência?

Dois homens estão internados no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, após um ataque de abelhas ocorrido na zona rural de Fundão, na manhã do último sábado (29), no fim de semana. Paulo Antonio dos Santos, 60 anos, o neto dele, de sete anos, e um vizinho — identificado como José de Paula, de 63 — andavam de bicicleta, por volta das 8h30. Enquanto passavam por uma estrada de chão, Paulo ouviu gritos e viu o vizinho pular em um riacho. Em seguida, avô e neto começaram a ser atacados por abelhas. Desesperado, Paulo — que é alérgico à picada do inseto — tirou a camisa para proteger a criança. Paulo teve uma parada cardiorrespiratória no momento que era socorrido. José também foi socorrido em estado grave. A criança levou quatro picadas e não precisou de atendimento médico. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo esclarece como devemos agir em casos de ocorrência como em ataque de abelhas. Ouça a conversa completa!