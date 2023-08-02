Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Meio Ambiente

Ataque de abelhas: o que fazer durante esse tipo de ocorrência?

Quem explica é o comentarista Marco Bravo

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 10:49

Publicado em 

02 ago 2023 às 10:49
Abelha sem ferrão
Abelha sem ferrão Crédito: Pixabay
Dois homens estão internados no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, após um ataque de abelhas ocorrido na zona rural de Fundão, na manhã do último sábado (29), no fim de semana. Paulo Antonio dos Santos, 60 anos, o neto dele, de sete anos, e um vizinho — identificado como José de Paula, de 63 — andavam de bicicleta, por volta das 8h30. Enquanto passavam por uma estrada de chão, Paulo ouviu gritos e viu o vizinho pular em um riacho. Em seguida, avô e neto começaram a ser atacados por abelhas. Desesperado, Paulo — que é alérgico à picada do inseto — tirou a camisa para proteger a criança. Paulo teve uma parada cardiorrespiratória no momento que era socorrido. José também foi socorrido em estado grave. A criança levou quatro picadas e não precisou de atendimento médico. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo esclarece como devemos agir em casos de ocorrência como em ataque de abelhas. Ouça a conversa completa!
CBN - Meio Ambiente e Sustentabilidade - 02-08-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rochas Ornamentais
Nova tarifação dos EUA em cima do Brasil preocupa indústria de rochas
Flávio Bolsonaro, senador
Flávio diz que enviou carta a governo Trump para pedir que EUA evitem tarifas
Donald Trump faz publicação com elogio a Flávio Bolsonaro em rede social
'Jovem inteligente que ama muito o seu país', diz Trump sobre Flávio Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados