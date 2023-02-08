As mudanças climáticas e o efeito na medição da temperatura no ES e no mundo

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, registrou no último domingo (5) uma sensação térmica de 59ºC, segundo dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Um dia antes, no sábado, a sensação térmica no Rio de Janeiro alcançou 58ºC. No Espírito Santo ou no Rio de Janeiro, não importa o Estado, as mudanças climáticas são visíveis aos olhos e perceptíveis, gerando, por exemplo, o aumento das temperaturas. Mas o que deve ser feito para amenizar a sensação de calor e, principalmente, frear os estragos causados pelo ser humano no planeta terra? Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo explica como as administrações federais, estaduais e municipais têm o poder de atuar contras as mudanças climáticas. Ouça a conversa completa!