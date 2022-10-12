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CBN Meio Ambiente

As grandes cidades do mundo que estão se fechando para carros

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 10:46

Publicado em 

12 out 2022 às 10:46
Semáforos na Avenida Vitória
Semáforos na Avenida Vitória Crédito: Fernando Madeira
Paris (França), Bogotá (Colômbia), Milão (Itália) e São Francisco (EUA) são exemplos de quatro cidades do mundo que se destacaram por algumas das inovações mais rápidas e arrojadas em favor dos pedestres durante a pandemia da covid-19. Elas estão preservando várias dessas iniciativas para incentivar seus moradores e visitantes a andarem pela cidade a pé. Tema para Marco Bravo nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". O comentarista aborda também, em meio a esse cenário, a importância da implantação de ciclovias, do uso das bicicletas e dos desafios quando se trata do assunto mobilidade urbana. Ouça a conversa completa
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 12-10-22

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