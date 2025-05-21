"Árvores certas, no lugar certo": por que o planejamento muda tudo!

Para que curte tranquilidade, na Praia da Barra do Sahy, é possível contemplar o nascer do sol embaixo de castanheiras. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Aracruz

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo, na série especial do mês de maio sobre arborização, o destaque é o plantio correto das árvores. Você já reparou como uma árvore pode transformar um lugar? Uma sombra generosa no ponto de ônibus, o frescor em frente à escola, o som dos passarinhos ao amanhecer... Mas e quando a árvore cresce demais e "abraça" os fios elétricos, racha o calçamento ou impede a passagem? Aí mora o problema ou melhor, a falta de planejamento.

Plantar árvores não é só cavar um buraco e colocar uma muda. É preciso pensar na espécie certa para o local certo. Cada árvore tem seu jeito: tem as que crescem alto, as que se espalham para os lados, as que têm raízes profundas... e até aquelas que dão show na primavera com flores lindas! Mas se não houver cuidado, o que era para ser solução vira dor de cabeça.

Espécies nativas bem escolhidas são grandes aliadas. Elas se adaptam melhor ao clima, ajudam a conservar a fauna local e, claro, evitam aquele clássico cenário de árvore cortada porque “invadiu o fio”. Além disso, elas exigem menos manutenção e promovem o equilíbrio ecológico da cidade. Plantar com consciência é plantar com amor.

Planejar a arborização urbana é mais do que estética é respeitar a cidade e quem vive nela. É pensar em acessibilidade, segurança, conforto térmico e até saúde pública. É deixar um legado verde para as próximas gerações. E você? Já viu alguma árvore plantada em lugar errado? Ou conhece alguma que virou símbolo do seu bairro? Confira a conversa completa!