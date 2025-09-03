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CBN Meio Ambiente

"Ararinhas-azuis": é possível o retorno de um ícone à natureza?

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 03 de Setembro de 2025 às 10:43

Publicado em 

03 set 2025 às 10:43
Arara: durante a pandemia, tenho tempo de conhecer melhor meu novo amigo
Arara Crédito: Pixabay
De extinta na natureza a símbolo global de conservação, a pequena ave do sertão baiano – a ararinha-azul mostra como ciência e cooperação podem reverter destinos aparentemente selados. A lista de espécies ameaçadas cresce a cada ano e reforça um alerta: estamos transformando o clima e criando condições cada vez mais desfavoráveis para a vida no planeta. Do urso polar, que perde o gelo do Ártico, à onça-pintada, pressionada pelo desmatamento, até pequenos anfíbios tropicais que desaparecem antes mesmo de serem estudados, a crise da biodiversidade já é uma realidade. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 03-09-25.mp3

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