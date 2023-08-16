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CBN Meio Ambiente

Aprenda a fazer o descarte adequado de materiais como lâmpadas e eletrônicos

Ouça detalhes na participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 11:19

Publicado em 

16 ago 2023 às 11:19
Energia, luz, conta de energia, gasto energético, lâmpada
lâmpadas Crédito: Pexels
O tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" é sugestão da ouvinte Camila que trouxe a seguinte mensagem: "Bom dia, equipe CBN! Como fazer o descarte adequado de materiais como lâmpadas, esponjas, eletrônicos, isopor e todo tipo de material reciclável diferenciado?" Pedido feito, o comentarista traz as orientações. Um exemplo: lâmpadas fluorescentes nunca devem ir para as lixeiras domésticas! É um produto considerado perigoso, pois contém mercúrio. A lâmpada queimada deve ser devolvida sempre ao local da compra. "Se possível, guarde a nota fiscal e devolva o produto no mesmo local onde comprou", orienta. 
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - 16-08-23

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