Apps, fotos e e-mails: entenda como o "lixo digital" impacta o meio ambiente

Um alerta importante. O termo "lixo digital", que se refere aos e-mails, arquivos, aplicativos, cópias de fotos e vídeos desnecessários, que por vezes armazenamos em nossos computadores ou mesmo nos celulares, tem preocupado também ambientalistas. Isso porque o "lixo digital" aumenta a demanda por capacidade de armazenamento e processamento em data centers, por exemplo. Esses centros de dados consomem grandes quantidades de energia para manter servidores em funcionamento, além de precisarem de sistemas de refrigeração para evitar o superaquecimento. Além disso, a medida que o "lixo digital" cresce, há uma maior necessidade de expansão de servidores, redes e sistemas de armazenamento em nuvem. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Susntentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. Ouça a conversa completa!