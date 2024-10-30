Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meio Ambiente

Apps, fotos e e-mails: entenda como o "lixo digital" impacta o meio ambiente

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 10:34

Publicado em 

30 out 2024 às 10:34
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais Crédito: Divulgação
Um alerta importante. O termo "lixo digital", que se refere aos e-mails, arquivos, aplicativos, cópias de fotos e vídeos desnecessários, que por vezes armazenamos em nossos computadores ou mesmo nos celulares, tem preocupado também ambientalistas. Isso porque o "lixo digital" aumenta a demanda por capacidade de armazenamento e processamento em data centers, por exemplo. Esses centros de dados consomem grandes quantidades de energia para manter servidores em funcionamento, além de precisarem de sistemas de refrigeração para evitar o superaquecimento. Além disso, a medida que o "lixo digital" cresce, há uma maior necessidade de expansão de servidores, redes e sistemas de armazenamento em nuvem. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Susntentabilidade", com o comentarista Marco Bravo. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade -30-10-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados