Após as chuvas, entenda a volta dos caramujos africanos às cidades

Após as fortes chuvas e a chegada do calor, lá estão eles de volta às cidades: os caramujos africanos. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade o comentarista Marco Bravo explica por que em épocas do ano em que calor e chuva são frequentes é comum que eles reapareçam e que se tornem resistentes. Especialistas alertam que os caramujos africanos sobrevivem, em sua maior parte, também em terrenos baldios, plantações abandonadas e em entulhos de construções.
CBN Meio Ambiente - 11-12-19.mp3