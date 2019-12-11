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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Após as chuvas, entenda a volta dos caramujos africanos às cidades

Ouça as explicações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 11:37

Publicado em 

11 dez 2019 às 11:37
Após as fortes chuvas e a chegada do calor, lá estão eles de volta às cidades: os caramujos africanos. Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade o comentarista Marco Bravo explica por que em épocas do ano em que calor e chuva são frequentes é comum que eles reapareçam e que se tornem resistentes. Especialistas alertam que os caramujos africanos sobrevivem, em sua maior parte, também em terrenos baldios, plantações abandonadas e em entulhos de construções.
CBN Meio Ambiente - 11-12-19.mp3

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