Animal de estimação na praia: pode ou não pode?

Cachorro na praia Crédito: Pexels

O tema desta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" foi sugerido por ouvintes da CBN. "O que fazer com as pessoas que insistem em levar seus cachorros para a praia? Às vezes, vou caminhar na Ilha do Boi e sempre tem cachorro brincando com o tutor, alguns até sem coleira e na areia", desabafou um deles. Mas, afinal, animais podem circular nas praias? Em Vitória é permitido sim. A Secretaria Municipal de Vitória informa que, conforme prevê o Artigo 10 da Lei Municipal nº 8121, “todo animal, ao ser conduzido em vias e logradouros públicos, deve obrigatoriamente usar coleira e guias adequadas ao seu tamanho e porte, além de ser conduzido por pessoas com idade e força suficiente para controlar os movimentos do animal”, sob pena de multa de R$ 100, em casa de não cumprimento.

Ainda de acordo com a Lei, o condutor de um animal fica obrigado a recolher os dejetos fecais eliminados pelo mesmo em vias e logradouros públicos. Em caso de descumprimento, o condutor pode pagar multa de R$ 35. Denúncias podem ser registradas por meio do Fala Vitória 156. O comentarista Marco Bravo fala, nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, sobre como pode ser melhorada a relação entre humanos e animais.

Your browser does not support the audio element. CBN Meio Ambiente - 09-03-22

VILA VELHA: A Prefeitura de Vila Velha informou que é proibida a permanência de cães na areia. No calçadão, o animal deve estar na coleira. Não há fiscalização punitiva, somente educativa no município. Se um cachorro for encontrado em situação de abandono nas praias, o morador pode comunicar o fato à Ouvidoria Municipal pelo 162 ou pelo aplicativo Ouve Vila Velha.

SERRA: A Vigilância Ambiental em Saúde recomenda que os donos não levem os animais de estimação para a areia e água da praia. Nas calçadas, os animais devem ser conduzidos em coleiras, desde que não ofereçam riscos a quem transita pelo local. A prefeitura afirma que realiza campanhas educativas ao longo do ano.