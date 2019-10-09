Ameaçados de extinção, jacarés serão monitorados em tempo real no ES

Nesta quarta-feira (09), o assunto em destaque no quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade é a preservação do Jacaré-de-Papo-Amarelo que este ano entrou para a lista das espécies ameaçadas de extinção. Yhuri Cardoso Nóbrega, é coordenador do Projeto Caiman, e trabalha com uma iniciativa pioneira de pesquisa e conservação do Jacaré-de-Papo-Amarelo no Espírito Santo. Uma das novidades do trabalho e a técnica da telemetria que será possível acompanhar o animal em tempo real, numa espécie de “Big Brother dos Jacarés”.