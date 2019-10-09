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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Ameaçados de extinção, jacarés serão monitorados em tempo real no ES

Ouça a entrevista com coordenador do Projeto Caiman, Yhuri Cardoso Nóbrega

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 11:22

Publicado em 

09 out 2019 às 11:22
Nesta quarta-feira (09), o assunto em destaque no quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade é a preservação do Jacaré-de-Papo-Amarelo que este ano entrou para a lista das espécies ameaçadas de extinção. Yhuri Cardoso Nóbrega, é coordenador do Projeto Caiman, e trabalha com uma iniciativa pioneira de pesquisa e conservação do Jacaré-de-Papo-Amarelo no Espírito Santo. Uma das novidades do trabalho e a técnica da telemetria que será possível acompanhar o animal em tempo real, numa espécie de “Big Brother dos Jacarés”.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 09-10-19

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