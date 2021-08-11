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CBN Meio Ambiente

Amazônia poderá virar savana com aumento da temperatura global

Acompanhe a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 10:47

Publicado em 

11 ago 2021 às 10:47
Ação antrópica está causando aquecimento mais rápido do planeta, alerta ONU
Ação antrópica está causando aquecimento mais rápido do planeta, alerta ONU Crédito: Pexels
O mundo em alerta! Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque os principais pontos trazidos pelo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) sobre o clima no mundo e no Brasil. O documento prevê que o aumento da temperatura global em relação aos níveis pré-Revolução Industrial pode chegar ao patamar de 1,5 grau Celsius já na próxima década, por exemplo. O relatório também demonstra como os eventos extremos se multiplicam conforme cresce a temperatura.
Caso o aquecimento do planeta chegue a 2 graus Celsius, uma larga porção do território nacional, abrangendo principalmente a Amazônia e o Cerrado, pode enfrentar períodos de até 20 dias de seca. Se o crescimento dos termômetros atingir o patamar de 4 graus Celsius, então a estiagem também dobrará, e essas regiões ficarão 40 dias consecutivos sem chuvas. O relatório também aponta que os últimos cinco anos foram os mais quentes já registrados desde 1850 e a recente taxa de aumento do nível do mar quase triplicou em comparação com o período entre 1901-1971.
Meio Ambiente - 11-08-21.mp3

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