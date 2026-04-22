Água-viva nas praias: o alerta "silencioso" dos oceanos em mudança

Elas parecem delicadas, transparentes e até bonitas no mar! Mas as águas-vivas carregam uma das estruturas biológicas mais eficientes do reino animal e estão se tornando cada vez mais frequentes em diversas regiões costeiras, inclusive no litoral do Espírito Santo. Entender esse fenômeno é fundamental para a saúde pública, para o turismo e para a conservação marinha. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto.