Água: o "pulso" do planeta pede socorro e a resposta começa em casa!

[Edicase]água (Imagem: allstars | Shutterstock) Crédito: Imagem: allstars | Shutterstock

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Suntentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que o Dia Mundial da Água, recordado no último domingo, 22 de março, chega como um alerta urgente: a água está mudando e não é para melhor! O ciclo hídrico do planeta está desregulado. Temperaturas mais altas aceleram a evaporação, alteram o regime de chuvas e intensificam eventos extremos. O resultado é um cenário cada vez mais comum: enchentes de um lado, secas severas do outro!

Embora o planeta seja majoritariamente coberto por água, menos de 1% está disponível para consumo humano. E essa pequena parcela vem sendo pressionada pela poluição, pelo desperdício, pelo desmatamento e pela má gestão. A água não está “acabando” no sentido físico, mas está se tornando cada vez mais inacessível e imprópria para uso.

No Brasil, a falsa sensação de abundância já caiu por terra. Crises recentes mostram que ter água não significa conseguir usá-la com qualidade e regularidade. O desafio é de gestão, mas também de comportamento. E aqui entra o ponto central: economizar água não é mais uma escolha é uma necessidade. Ouça a análise do comentarista Marco Bravo.