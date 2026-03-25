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Água: o "pulso" do planeta pede socorro e a resposta começa em casa!

Ouça as dicas do comentarista Marco Bravo

Publicado em 25 de Março de 2026 às 10:39

Publicado em 

25 mar 2026 às 10:39
A poder de hidratação da água com gás e a mineral é o mesmo (Imagem: allstars | Shutterstock)
[Edicase]água (Imagem: allstars | Shutterstock) Crédito: Imagem: allstars | Shutterstock
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Suntentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que o Dia Mundial da Água, recordado no último domingo, 22 de março, chega como um alerta urgente: a água está mudando e não é para melhor! O ciclo hídrico do planeta está desregulado. Temperaturas mais altas aceleram a evaporação, alteram o regime de chuvas e intensificam eventos extremos. O resultado é um cenário cada vez mais comum: enchentes de um lado, secas severas do outro!
Embora o planeta seja majoritariamente coberto por água, menos de 1% está disponível para consumo humano. E essa pequena parcela vem sendo pressionada pela poluição, pelo desperdício, pelo desmatamento e pela má gestão. A água não está “acabando” no sentido físico, mas está se tornando cada vez mais inacessível e imprópria para uso.
No Brasil, a falsa sensação de abundância já caiu por terra. Crises recentes mostram que ter água não significa conseguir usá-la com qualidade e regularidade. O desafio é de gestão, mas também de comportamento. E aqui entra o ponto central: economizar água não é mais uma escolha é uma necessidade. Ouça a análise do comentarista Marco Bravo. 
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 25-03-26.mp3

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