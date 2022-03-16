Agricultura e sustentabilidade: elas podem caminhar juntas?

Aumentar a produção agrícola dos países, mas sem agredir o meio ambiente! Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo aborda se é possível praticar a sustentabilidade no agronegócio, aumentando a produção de alimentos e melhorando a segurança alimentar. O comentarista explica que uma das alternativas é o chamado melhoramento genético de sementes. "Em tempos atuais, como praticar a agricultura com melhor produtividade, mas menor disponibilidade de adubo e de água, por exemplo? Uma das alternativas é o desenvolvimento de sementes geneticamente mais resistente às pragas, com menor necessidade de adubação. Ouça a conversa completa!