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Agricultura e sustentabilidade: elas podem caminhar juntas?

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 16 de Março de 2022 às 10:15

Publicado em 

16 mar 2022 às 10:15
O assunto é agricultura de baixo carbono
O assunto é agricultura  Crédito: Pexels
Aumentar a produção agrícola dos países, mas sem agredir o meio ambiente! Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo aborda se é possível praticar a sustentabilidade no agronegócio, aumentando a produção de alimentos e melhorando a segurança alimentar. O comentarista explica que uma das alternativas é o chamado melhoramento genético de sementes. "Em tempos atuais, como praticar a agricultura com melhor produtividade, mas menor disponibilidade de adubo e de água, por exemplo? Uma das alternativas é o desenvolvimento de sementes geneticamente mais resistente às pragas, com menor necessidade de adubação. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente - 16-03-22

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