Afinal, quais doenças são transmitidas pelos pombos aos humanos?

No início deste mês, foi aprovado na Câmara de Vereadores de Vitória um projeto que proíbe que a população alimente pombos, sob pena de multa de R$ 200. Segundo o texto, a ave transmite diversas doenças e vermes, portanto seria necessária essa ação para evitar a propagação de doenças causadas pelos animais. Mas, afinal, quais são as doenças transmitidas pelos pombos? Ouça as orientações do comentarista Marco Bravo.
Bravo explica que a contaminação pode acontecer da seguinte forma: os fungos presentes nas fezes dos pombos se espalham pelo ar em partículas muito pequenas. Quando inalado, o fungo entra pelas fossas nasais e chegam às meninges - tecido de revestimento do cérebro e da medula - através da corrente sanguínea, provocando a inflamação.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 23-10-19