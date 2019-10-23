Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Afinal, quais doenças são transmitidas pelos pombos aos humanos?

Ouça as explicações do comentarista Marco Bravo

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 10:19

Publicado em 

23 out 2019 às 10:19
No início deste mês, foi aprovado na Câmara de Vereadores de Vitória um projeto que proíbe que a população alimente pombos, sob pena de multa de R$ 200. Segundo o texto, a ave transmite diversas doenças e vermes, portanto seria necessária essa ação para evitar a propagação de doenças causadas pelos animais. Mas, afinal, quais são as doenças transmitidas pelos pombos? Ouça as orientações do comentarista Marco Bravo.
 
Bravo explica que a contaminação pode acontecer da seguinte forma: os fungos presentes nas fezes dos pombos se espalham pelo ar em partículas muito pequenas. Quando inalado, o fungo entra pelas fossas nasais e chegam às meninges - tecido de revestimento do cérebro e da medula - através da corrente sanguínea, provocando a inflamação.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 23-10-19
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados