Afinal, quais doenças são transmitidas pelos pombos aos humanos?

No início deste mês, foi aprovado na Câmara de Vereadores de Vitória um projeto que proíbe que a população alimente pombos, sob pena de multa de R$ 200. Segundo o texto, a ave transmite diversas doenças e vermes, portanto seria necessária essa ação para evitar a propagação de doenças causadas pelos animais. Mas, afinal, quais são as doenças transmitidas pelos pombos? Ouça as orientações do comentarista Marco Bravo.