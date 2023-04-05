Aedes aegypti: entenda suas características e como se prevenir!

O Espírito Santo tem, desde o início de 2023, 20 mortes provocadas pela dengue, e mais de 75 mil casos notificados da doença, sendo 35 mil confirmados por exames laboratoriais. Diante desse cenário de alerta, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade" o comentarista Marco Bravo traz importantes observações sobre o tema, com destaque para as características do Aedes aegypti – o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, como a febre amarela urbana – e formas de prevenção. Você sabia, por exemplo, que a dengue é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito Aedes?