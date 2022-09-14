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Adaptação: os segredos das plantas que resistem ao fogo

Um estudo do Centro de Investigação da Desertificação revela estratégias que as plantas adotam para renascer após um incêndio

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 10:27

Publicado em 

14 set 2022 às 10:27
Incêndio em Linhares
Incêndio em Linhares Crédito: Rafael Sonegheti
Um estudo realizado pelo Centro de Investigação da Desertificação, na Espanha, revela várias estratégias que as plantas adotam para renascer após um incêndio. E tudo isso tendo como cenário o aumento das temperaturas e dos períodos de seca, como consequência das mudanças climáticas. Tema para o comentarista Marco Bravo nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". E como surgem estas plantas à prova de fogo? A primeira estratégia, aponta o especialista, (e mais eficaz), é evitar ter que enfrentar o fogo. Como elas conseguem isso? Crescem em lugares onde o fogo nunca será capaz de chegar. "Por exemplo, nas paredes de um barranco, em áreas continuamente alagadas ou até mesmo debaixo d'água. Alguns arbustos e árvores criam cascas muito grossas que tentam proteger ao máximo o interior da planta", diz. Ouça as explicações completas!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 14-09-22

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