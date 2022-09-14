Adaptação: os segredos das plantas que resistem ao fogo

Um estudo realizado pelo Centro de Investigação da Desertificação, na Espanha, revela várias estratégias que as plantas adotam para renascer após um incêndio. E tudo isso tendo como cenário o aumento das temperaturas e dos períodos de seca, como consequência das mudanças climáticas. Tema para o comentarista Marco Bravo nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". E como surgem estas plantas à prova de fogo? A primeira estratégia, aponta o especialista, (e mais eficaz), é evitar ter que enfrentar o fogo. Como elas conseguem isso? Crescem em lugares onde o fogo nunca será capaz de chegar. "Por exemplo, nas paredes de um barranco, em áreas continuamente alagadas ou até mesmo debaixo d'água. Alguns arbustos e árvores criam cascas muito grossas que tentam proteger ao máximo o interior da planta", diz. Ouça as explicações completas!