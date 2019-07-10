Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Acordo União Europeia-Mercosul: os impactos para o meio ambiente

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 10:41

Publicado em 

10 jul 2019 às 10:41
No último dia 28, o Mercosul e a União Europeia fecharam um acordo de livre comércio, que além de propiciar um incremento financeiro bilionário para ambos os blocos, também traz outros pontos, como exigências de sustentabilidade ambiental. O texto do acordo deixa claro que o “princípio de segurança alimentar e regras ambientais” deve ser cumprido. Mas, na prática, o que isso representa? Este é o tema do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade desta quarta-feira (09) com Marco Bravo.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 10-07-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados