Acordo União Europeia-Mercosul: os impactos para o meio ambiente

No último dia 28, o Mercosul e a União Europeia fecharam um acordo de livre comércio, que além de propiciar um incremento financeiro bilionário para ambos os blocos, também traz outros pontos, como exigências de sustentabilidade ambiental. O texto do acordo deixa claro que o “princípio de segurança alimentar e regras ambientais” deve ser cumprido. Mas, na prática, o que isso representa? Este é o tema do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade desta quarta-feira (09) com Marco Bravo.