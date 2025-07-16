Abelhas: sociedade, ecologia e o papel do Brasil na conservação das sem ferrão!

Na série especial do mês de julho, sobre os insetos sociais, que vivem em sociedade, destaque para as abelhas! No CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo explica como eles vivem, se organizam e impactam no ambiente de casa, entre outras curiosidades! Elas pesam menos de um grama, mas sustentam a vida como conhecemos. As abelhas são mais do que produtoras de mel: são engenheiras sociais, operárias incansáveis e protagonistas silenciosas da biodiversidade e da agricultura mundial. E por trás de seu voo aparentemente caótico, esconde-se uma organização sofisticada e eficiente que vale a pena conhecer! Ouça a conversa completa!