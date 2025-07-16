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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

Abelhas: sociedade, ecologia e o papel do Brasil na conservação das sem ferrão!

Acompanhe com o comentarista Marco Bravo

Publicado em 16 de Julho de 2025 às 11:11

Publicado em 

16 jul 2025 às 11:11
A idosa reclamava da presença das abelhas desde 2018
A idosa reclamava da presença das abelhas desde 2018 Crédito: Divulgação
Na série especial do mês de julho, sobre os insetos sociais, que vivem em sociedade, destaque para as abelhas! No CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo explica como eles vivem, se organizam e impactam no ambiente de casa, entre outras curiosidades! Elas pesam menos de um grama, mas sustentam a vida como conhecemos. As abelhas são mais do que produtoras de mel: são engenheiras sociais, operárias incansáveis e protagonistas silenciosas da biodiversidade e da agricultura mundial. E por trás de seu voo aparentemente caótico, esconde-se uma organização sofisticada e eficiente que vale a pena conhecer! Ouça a conversa completa!
CBN - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - 16-07-25

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