A pureza das águas: você sabe qual a importância das nascentes?

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o tema em destaque, com o comentarista Marco Bravo, é a água. E mais: a importância das nascentes para os ecossistemas. Falar do tema da água volta a ganhar destaque quando se observa no noticiário informações como a de que a seca já afeta todos os municípios do Amazonas, por exemplo. Na capital, Manaus, a seca é a pior registrada em 121 anos. De forma geral, uma nascente é a água da chuva ou do derretimento de geleiras, que se acumula em uma camada menos permeável, como o ponto em que a água infiltrada no subsolo se reúne e emerge. Ouça a conversa completa!