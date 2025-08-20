A onça-pintada e os desafios da vida selvagem!

Onça-pintada, espécie ameaçada de extinção Crédito: Pixabay

Na sequência especial do mês de agosto, sobre o risco de extinção das espécies animais, o destaque agora é a onça-pintada, no CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o comentarista Marco Bravo. A onça-pintada (Panthera onca) é um dos maiores símbolos da nossa biodiversidade e exerce um papel fundamental no equilíbrio da natureza. Como predadora no topo da cadeia alimentar, ela controla populações de animais menores, evitando que cresçam demais e causem impactos nas florestas, rios e até em áreas usadas para agricultura. Em locais onde a onça ainda vive, a natureza se mantém mais saudável — e isso, de forma indireta, beneficia também as pessoas. Ouça a conversa completa!

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Infelizmente, essa espécie enfrenta sérias ameaças. A perda de áreas de floresta, a fragmentação das paisagens, a caça ilegal e até atropelamentos em rodovias reduziram drasticamente sua população. Hoje, a onça-pintada já desapareceu de várias regiões do Brasil e só se mantém de forma mais significativa no Pantanal, na Amazônia e em partes da Mata Atlântica. A espécie está listada como em risco de extinção, e se ela desaparecer, não perderemos apenas um animal majestoso, mas também um dos pilares que sustenta o equilíbrio dos ecossistemas.

Mas os sinais de alerta não param por aí. Pesquisadores nos Estados Unidos têm observado coelhos e esquilos aparecendo com verrugas causadas por viroses. Isso mostra como os animais de pequeno porte também estão vulneráveis a novas doenças, muitas vezes ligadas às mudanças ambientais. Essa realidade preocupa, pois, epidemias podem reduzir de forma rápida populações inteiras e até levar espécies à extinção.

O aquecimento global intensifica esse cenário. Com o clima cada vez mais instável, os animais ficam mais frágeis diante de vírus e outros patógenos. Além disso, secas, enchentes e incêndios tornam os ambientes naturais ainda mais hostis. O resultado é um ciclo de fragilidade que ameaça não apenas a fauna, mas o funcionamento de toda a natureza.

Proteger a onça-pintada, restaurar florestas e enfrentar as mudanças climáticas não é apenas defender o meio ambiente. É uma forma de garantir qualidade de vida, água limpa, equilíbrio climático e até a sobrevivência de atividades econômicas que dependem diretamente da natureza.