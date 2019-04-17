A experiência de Florianópolis com lei para reciclar orgânicos

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade o comentarista Marco Bravo nos leva até a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. O motivo? Por lá foi sancionada uma lei considerada inovadora no País, que institui a obrigatoriedade da destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos orgânicos, aqueles compostos originados de material animal ou vegetal, por meio de processos de reciclagem e compostagem.

O texto também veta que esses resíduos sejam destinados aos aterros sanitários e à incineração. Trata-se de uma antiga demanda na área ambiental, já apontam especialistas. O texto também prevê a coleta em três frações desses compostos. Esta é a primeira lei no Brasil que permite o governo municipal a destinar áreas de sua propriedade para compostagem.