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CBN Meio Ambiente

A época das flores! Chegada da primavera faz aumentar a polinização

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 11:15

Publicado em 

21 set 2022 às 11:15
Flores, florescer, plantas
Flores, florescer, plantas Crédito: Pixabay
Setembro é o mês que marca um período de transição entre o final do inverno – que, costuma ser muito seco em grande parte do país – com o começo da primavera, que marca o retorno da chuva. Em 2022, o equinócio da primavera no Hemisfério Sul ocorre às 22h04 do dia 22 de setembro. Este é início astronômico da primavera de 2022, que se estende até às 18h48 de 21 de dezembro, pelo horário de Brasília. É sobre a estação que o comentarista Marco Bravo trata nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". Entenda as características da estação, o que muda no tempo e o que representa a fase de polinização. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 21-09-22

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