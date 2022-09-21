A época das flores! Chegada da primavera faz aumentar a polinização

Setembro é o mês que marca um período de transição entre o final do inverno – que, costuma ser muito seco em grande parte do país – com o começo da primavera, que marca o retorno da chuva. Em 2022, o equinócio da primavera no Hemisfério Sul ocorre às 22h04 do dia 22 de setembro. Este é início astronômico da primavera de 2022, que se estende até às 18h48 de 21 de dezembro, pelo horário de Brasília. É sobre a estação que o comentarista Marco Bravo trata nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". Entenda as características da estação, o que muda no tempo e o que representa a fase de polinização. Ouça a conversa completa!