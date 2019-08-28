A Amazônia é o pulmão do mundo?

Afinal, por que a Amazônia é vital para o mundo? Ao longo das últimas semanas as queimadas que consomem a região tornaram-se um problema urgente e países de todo o mundo passaram a se mobilizar em torno dos efeitos ambientais advindos dessas queimadas. Diante desse cenário, fica a pergunta: mas, afinal, por que a Amazônia é tão importante para o mundo? Este é o tema do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o comentarista Marco Bravo.
Ele explica que a Amazônia é fundamental para o equilíbrio climático de todo o mundo. Entretanto, à medida que as florestas são queimadas ou retiradas e o processo de aquecimento global é intensificado, o desmatamento desmonta os processos ecológicos. A área da floresta também produz imensas quantidades de água para o restante do país. “O fato é que a Amazônia influencia o equilíbrio ambiental de todo um planeta”, explica.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 28-08-19