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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

A Amazônia é o pulmão do mundo?

A Amazônia é mais do que isso, analisa o comentarista Marco Bravo. É quem faz o controle do clima no mundo

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 10:57

Publicado em 

28 ago 2019 às 10:57
Afinal, por que a Amazônia é vital para o mundo? Ao longo das últimas semanas as queimadas que consomem a região tornaram-se um problema urgente e países de todo o mundo passaram a se mobilizar em torno dos efeitos ambientais advindos dessas queimadas. Diante desse cenário, fica a pergunta: mas, afinal, por que a Amazônia é tão importante para o mundo? Este é o tema do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o comentarista Marco Bravo.
Ele explica que a Amazônia é fundamental para o equilíbrio climático de todo o mundo. Entretanto, à medida que as florestas são queimadas ou retiradas e o processo de aquecimento global é intensificado, o desmatamento desmonta os processos ecológicos. A área da floresta também produz imensas quantidades de água para o restante do país. “O fato é que a Amazônia influencia o equilíbrio ambiental de todo um planeta”, explica.
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 28-08-19

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