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CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade

A Amazônia caminha para o "ponto de não retorno"? Especialista explica!

Ouça as explicações completas com Marco Bravo

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 12:05

Publicado em 

16 nov 2022 às 12:05
Amazônia
Amazônia Crédito: Mario Oliveira/MTUR
Por que devemos manter um aumento da temperatura global abaixo de 1,5°C? Quais são as implicações disso para a nossa Floresta Amazônica e por que os cientistas do clima falam em "pontos de inflexão" se atingirmos graus mais elevados de aquecimento global? Enquanto o Brasil bate recorde sob recorde em termos de desmatamento e incêndios na maior floresta tropical do mundo, essas perguntas vêm cada vez mais se somando à lista de preocupações com o bioma amazônico. Tema para Marco Bravo, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 16-11-22.mp3

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