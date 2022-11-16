A Amazônia caminha para o "ponto de não retorno"? Especialista explica!

Por que devemos manter um aumento da temperatura global abaixo de 1,5°C? Quais são as implicações disso para a nossa Floresta Amazônica e por que os cientistas do clima falam em "pontos de inflexão" se atingirmos graus mais elevados de aquecimento global? Enquanto o Brasil bate recorde sob recorde em termos de desmatamento e incêndios na maior floresta tropical do mundo, essas perguntas vêm cada vez mais se somando à lista de preocupações com o bioma amazônico. Tema para Marco Bravo, nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade". Ouça a conversa completa!