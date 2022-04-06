2025 é o ano limite para reduzir emissões e evitar catástrofe climática

Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo comenta um relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre o Clima), das Nações Unidas, divulgado nesta semana e que alerta que o ano de 2025 é o limite para que a média anual global das emissões de gases do efeito estufa atinja seu ponto de inflexão e passe a cair. Segundo os cientistas do grupo, medidas como incentivar energias renováveis, novas tecnologias e preservar florestas para retirar da atmosfera o carbono resultante da queima de combustíveis fósseis serão cruciais. O comentarista analisa esse cenário!