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CBN Meio Ambiente

2025 é o ano limite para reduzir emissões e evitar catástrofe climática

Ouça a análise com a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 11:41

Publicado em 

06 abr 2022 às 11:41
Clima, aquecimento global, poluição, efeito estufa
Clima, aquecimento global, poluição, efeito estufa Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", Marco Bravo comenta um relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre o Clima), das Nações Unidas, divulgado nesta semana e que alerta que o ano de 2025 é o limite para que a média anual global das emissões de gases do efeito estufa atinja seu ponto de inflexão e passe a cair. Segundo os cientistas do grupo, medidas como incentivar energias renováveis, novas tecnologias e preservar florestas para retirar da atmosfera o carbono resultante da queima de combustíveis fósseis serão cruciais. O comentarista analisa esse cenário!
CBN Meio Ambiente - 06-04-22.mp3

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