2024 é o ano mais quente já visto na Terra; entenda

O ano de 2024 deve terminar como o mais quente já visto na Terra. A informação foi confirmada pelo centro europeu Copernicus na última segunda-feira (9). Você já sentiu que os dias estão cada vez mais quentes e os desastres naturais mais frequentes? Não é apenas impressão. Segundo o "Copernicus Climate Change Service", é "virtualmente certo" que 2024 será o ano mais quente já registrado. Pela primeira vez, a temperatura global deve ultrapassar a marca crítica de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais – um limite estabelecido pelo Acordo de Paris para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!