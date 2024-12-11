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2024 é o ano mais quente já visto na Terra; entenda

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 10:19

Publicado em 

11 dez 2024 às 10:19
Hidratação no calor
Hidratação no calor Crédito: Pexels
O ano de 2024 deve terminar como o mais quente já visto na Terra. A informação foi confirmada pelo centro europeu Copernicus na última segunda-feira (9). Você já sentiu que os dias estão cada vez mais quentes e os desastres naturais mais frequentes? Não é apenas impressão. Segundo o "Copernicus Climate Change Service", é "virtualmente certo" que 2024 será o ano mais quente já registrado. Pela primeira vez, a temperatura global deve ultrapassar a marca crítica de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais – um limite estabelecido pelo Acordo de Paris para evitar os piores impactos das mudanças climáticas.  Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 11-12-24

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