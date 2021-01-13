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Meio Ambiente

2021 será ano importante na luta contra o aquecimento global; entenda

Marco Bravo elenca cinco razões que fazem de 2021 um ano especial nessa questão

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 14:07

Publicado em 

13 jan 2021 às 14:07
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo elenca cinco razões que fazem de 2021 um ano crucial na luta contra o aquecimento global. Isso porque o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que estamos em um "ponto de ruptura" para o clima, decisivo para enfrentar as mudanças climáticas. Acompanhe.
CBN Meio Ambiente 13-01-21
São as cinco razões:
1) Conferência climática crucial: em novembro, na Escócia, será realizado a primeira grande conferência pós Acordo de Paris;
2) Compromissos unilaterais de reduções de emissões: países como a China estão anunciando medidas de combate às emissões de carbono por conta própria;
3) Redução de custos das energias renováveis: explorar matrizes energéticas renováveis está mais acessível financeiramente;
4) A pandemia muda tudo: coronavírus deve estimular novos pacotes de estímulo econômico;
5) Os negócios também estão se tornando verdes: mudança do mindset das empresas.

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