2021 será ano importante na luta contra o aquecimento global; entenda

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marco Bravo elenca cinco razões que fazem de 2021 um ano crucial na luta contra o aquecimento global. Isso porque o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que estamos em um "ponto de ruptura" para o clima, decisivo para enfrentar as mudanças climáticas. Acompanhe.

Your browser does not support the audio element. CBN Meio Ambiente 13-01-21

São as cinco razões:

1) Conferência climática crucial: em novembro, na Escócia, será realizado a primeira grande conferência pós Acordo de Paris;

2) Compromissos unilaterais de reduções de emissões: países como a China estão anunciando medidas de combate às emissões de carbono por conta própria;

3) Redução de custos das energias renováveis: explorar matrizes energéticas renováveis está mais acessível financeiramente;

4) A pandemia muda tudo: coronavírus deve estimular novos pacotes de estímulo econômico;