É fã do açaí? Cuidado então com a contaminação pelo barbeiro

Amado por muitos brasileiros, o açaí vem ganhando um destaque que foge da linha gastronômica: o alimento pode estar sendo responsável pela transmissão oral da doença de Chagas. A enfermidade é causada pelo protozoário Trypanossoma cruzi e tem como vetor o inseto chamado ‘barbeiro’. O consumo de açaí contaminado, de acordo com um estudo da USP, está associado com um grande número de surtos da doença. Por isso, no quadro desta quarta-feira (20), Marco Bravo alerta que isso ocorre por conta da falta de cuidado e higiene na preparação.