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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

É fã do açaí? Cuidado então com a contaminação pelo barbeiro

Nosso comentarista Marco Bravo alerta para o risco de se contrair a doença de chagas e sugere a compra do produto que tenha passado por algum processo industrial

Publicado em 20 de Março de 2019 às 11:15

Publicado em 

20 mar 2019 às 11:15
Amado por muitos brasileiros, o açaí vem ganhando um destaque que foge da linha gastronômica: o alimento pode estar sendo responsável pela transmissão oral da doença de Chagas. A enfermidade é causada pelo protozoário Trypanossoma cruzi e tem como vetor o inseto chamado ‘barbeiro’. O consumo de açaí contaminado, de acordo com um estudo da USP, está associado com um grande número de surtos da doença. Por isso, no quadro desta quarta-feira (20), Marco Bravo alerta que isso ocorre por conta da falta de cuidado e higiene na preparação. 
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 20-03-19

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