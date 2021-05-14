Você usa o Pix? Números da ferramenta após 6 meses no ar surpreendem

Pix é o pagamento instantâneo criado pelo Banco Central Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Com apenas seis meses de funcionamento, o volume financeiro de transações do Pix já superou R$ 1 trilhão. Só o número de transações ultrapassa 1,5 bilhão e o número de usuários chega a 87 milhões, sendo 82 milhões de pessoas físicas e 5 milhões de pessoas jurídicas.

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Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos! Na análise do economista, o volume de transações e de valores envolvendo o Pix atesta o sucesso da ferramenta de pagamentos instantâneos. Ouça.

JOSÉ MÁRCIO EXPLICA:

"Nos primeiros 6 meses de funcionamento a ser completado dia 16( domingo), o PIX já mostrou ser um sucesso! Eu particularmente sempre apostei, desde o primeiro dia em que fui apresentado dentro do Banco! Tem sido ampla a aceitação do sistema e eu não tenho duvidas de estaremos indo em direção ao fim dos TED's e DOC's.

Nestes 6 primeiros meses já são mais de 1,5 bilhão de transações . Foram cadastrados 87 milhões de usuários, sendo 82 milhões por pessoas físicas e 5 milhões de pessoas jurídicas.

Em novembro de 2020 quando foi criado movimentou R$ 30 milhões, seis meses depois multiplicamos estas transações por 10. Em abril movimentou R$ 322 bilhões. Foram 230 mm de chaves PIX criadas/cadastradas.

Hoje, são cerca de 750 Instituições Financeiras que participam do Sistema. Sempre ocorre novas funcionalidades desde a criação. Hoje por exemplo, já esta nas redes sociais do próprio Banco Central, esta sendo lançado o PIX COBRANÇA, uma ferramenta que permite a cobrança em datas futuras por meio de um QR Code.

Em outubro entrara em funcionamento uma transação que permitirá estornar transações com mais rapidez desde que fique comprovada a fraude ou erro de intenção maldosa.