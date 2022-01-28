Uso do cartão deve chegar a 60% do consumo em 2022 e movimentar R$ 3 tri

Uma projeção da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) indica que o uso de cartões fechou 2021 responsável por 54% dos recursos movimentados pelas famílias brasileiras. Foram 60 mil transações por minuto. O pagamento por aproximação cresceu 400%. Para 2022, a expectativa é que os cartões cheguem a 60% de participação no consumo. Se alcançar esse patamar, o setor de cartões passará a cifra histórica de R$ 3 trilhões em pagamentos. Por outro lado, a circulação de dinheiro em espécie caiu 8,5% no ano passado e o uso de cheques caiu 21%. Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos! Ouça: