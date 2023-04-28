Um balanço dos melhores investimentos nos quatro primeiros meses de 2023

Na próxima quarta-feira (3) vai acontecer o que se denomina "Super Quarta" que é quando ocorrem concomitantemente as reuniões do Comitê de Política Monetária dos Bancos Centrais no Brasil e nos EUA. Os rumos da política monetária de cada país, especialmente, suas decisões sobre as taxas básicas de juros, têm o poder de impactar toda a economia e, consequentemente, o mercado financeiro. A alta ou queda das taxas afetam a geração de emprego, inflação e os valores cobradas pelas instituições financeiras, bem como a remuneração de seus investimentos. Tema para José Márcio de Barros nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a conversa completa!