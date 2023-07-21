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Tesouro Direto: venda de títulos públicos chega a R$ 3,8 bilhões em junho

Ouça a análise do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 17:51

Publicado em 

21 jul 2023 às 17:51
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia de que as vendas de títulos públicos por meio do Tesouro Direto somaram R$ 3,81 bilhões em junho deste ano, informou o Ministério da Fazenda nesta semana. O Tesouro Direto é um programa, criado em janeiro de 2002, que permite a pessoas físicas comprar títulos públicos pela internet para investimento. De acordo com o Tesouro Nacional, os resgates de títulos públicos somaram R$ 2,64 bilhões no mês passado. Com isso, houve uma emissão líquida — ou seja, a diferença entre o valor das emissões no mês e o montante retirado de mercado — de R$ 1,18 bilhão. As aplicações de até R$ 1 mil representaram 60,5% das operações de investimento no mês de junho, enquanto o valor médio por operação foi de R$ 6.299,28, acrescentou o governo. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 21-07-23

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