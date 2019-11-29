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CBN INVESTIMENTOS

Tesouro Direto: um olho no rendimento contratado e outro na inflação

A modalidade de negociação teve vendas líquidas de R$ 49,4 milhões no último mês

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 18:41

Publicado em 

29 nov 2019 às 18:41
Dinheiro. Crédito: Pixabay
Título mais demandando, o Tesouro Selic, cuja participação nas vendas atingiu 42,5%, é destaque no quadro "CBN Investimentos. As vendas do Tesouro Direto atingiram R$ 1,992 bilhão em outubro e os resgates, R$ 1,943 bilhão. Houve, assim, emissão líquida de R$ 49,4 milhões no mês passado, informou nesta segunda-feira a Secretaria do Tesouro Nacional. As informações são do Valor Econômico. O título mais demandando pelos investidores foi o indexado à Selic (Tesouro Selic), cuja participação nas vendas atingiu 42,5%. Os títulos indexados à inflação (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais) corresponderam a 38,4% do total e os prefixados, a 19,1%. Ouça a análise do comentarista José Márcio de Barros:
CBN Investimentos - 29-11-19

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