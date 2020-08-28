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Tesouro Direto mantém alta demanda e dólar tem destaque em agosto

Análise mostra quais são os títulos mais procurados

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 18:32

Publicado em 

28 ago 2020 às 18:32
Dólar Crédito: Macintosh
Neste quadro "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros analisa como está a demanda da população pelo Tesouro Direto, que nos últimos tempos passou a ser alvo de grande demanda como aplicação de recursos. "Quais são os títulos mais procurados? Vamos ver que 87% procura valor abaixo de R$ 5 mil. Enquanto outros 68% investem valores entre 0 e R$ 1 mil", analisa. 
José Márcio ainda fala como os principais indicadores do mercado financeiro se encaminham para fechar o mês de de agosto. "Se você observar o comportamento de opções, temos um buraco entre abril e julho por causa da pandemia. Mas observando o ano inteiro e na comparação com o anterior, o dólar desponta assim como a bolsa americana". 
Ouça e entenda:
CBN INVESTIMENTOS - 28-08-20

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