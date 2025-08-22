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Tensão entre Brasil e EUA: ações de bancos despencam e brasileiros "fogem" da Bolsa

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 22 de Agosto de 2025 às 17:45

Publicado em 

22 ago 2025 às 17:45
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Pixabay
A parcela de investidores com intenção de aumentar as ações brasileiras na carteira diminuiu de 34% em julho para 21% em agosto, aponta um levantamento da plataforma XP feito com assessores de investimentos. A pesquisa prova que a tensão com os Estados Unidos está aumentando a percepção de risco entre os investidores brasileiros. As informações são do "Valor Investe". Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 22-08-25

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