Tensão entre Brasil e EUA: ações de bancos despencam e brasileiros "fogem" da Bolsa

A parcela de investidores com intenção de aumentar as ações brasileiras na carteira diminuiu de 34% em julho para 21% em agosto, aponta um levantamento da plataforma XP feito com assessores de investimentos. A pesquisa prova que a tensão com os Estados Unidos está aumentando a percepção de risco entre os investidores brasileiros. As informações são do "Valor Investe". Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!