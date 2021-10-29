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Selic vai para 7,75% ao ano, já Bolsa acumula queda: momento é de investir!

A análise é do economista José Márcio de Barros

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 17:43

Publicado em 

29 out 2021 às 17:43
Edifício-sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte de Brasília
Edifício-sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte de Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A fato que marcou o noticiário econômico nesta semana foi a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que, por unanimidade, elevou a Selic - taxa básica de juros - de 6,25% para 7,75% ao ano. Em comunicado, o Copom informou que a instabilidade no mercado financeiro provocada pela decisão de mudar o cálculo do teto de gastos fez o Banco Central aumentar ainda mais o ritmo de aperto monetário. Na avaliação do órgão, os acontecimentos recentes elevaram o risco de a inflação subir mais que o previsto, justificando a alta dos juros. José Márcio de Barros traz sua análise e avalia a situação dos investimentos. Ouça:
CBN Investimentos - 29/10/2021

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