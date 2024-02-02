Selic em queda: impactos e o que acontece na economia

Nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros, o tema em destaque é a taxa Selic. O comportamento dos preços fez o Banco Central (BC) cortar os juros pela quinta vez seguida. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic, juros básicos da economia, em 0,5 ponto percentual, para 11,25% ao ano. Na entrevista coletiva do Relatório de Inflação de dezembro, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, indicou que o Copom sempre se refere aos próximos dois encontros ao mencionar a expressão “próximas reuniões”, o que indica que os cortes continuarão até maio pelo menos. As informações são da Agência Brasil. Ouça a conversa completa!