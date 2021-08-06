Selic em 5,25%: o que está por trás da alta dos juros em 10 tópicos

Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa Selic Crédito: Beto Nociti/BCB

Na última quarta-feira (04), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, de 4,25% para 5,25% ao ano. O aumento de 1% é o maior em 18 anos e já há a sinalização de possível repetição do reajuste na próxima reunião, marcada para os dias 3 e 4 de setembro. As condições desfavoráveis da inflação foram a principal causa desta "dose reforçada" no aumento dos juros, que inicialmente estava prevista para ser de 0,75%. O que está por trás desta alta desenfreada da inflação? Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos! Ouça a análise econômica:

Your browser does not support the audio element. CBN Investimentos - 06/08/2021

ENTENDA OS PONTOS:

Para explicar , há uma conjunção de fatores que são:

1- A Alta no preço das commmodities agricolas e metalicas ( alta do petroleo, aumento do preço das commodities agricolas no mercado internacional, fazendo com que o produtor opte por colocar a mercadoria no mercado externo, ao inves de vender internamente);

2- O retorno da alta do dolar em relação ao real que encarece principalmente a importação de trigo

3-a diminuição da oferta de bens industriais( falta de chips e componentes eletronicos, que são importados);

4- Com o aumentgo na vacinação, tem havido um aumento na demanda de serviços de maneira geral;

5- as condições climaticas adversas, que afeta o abastecimento de hortaliças e frutos.

6- o aumento no preço da energia

7- a falta de chuvas que mantem baixo o nivel dos reservatorios;

8- Risco Fiscal( custo da dívida aumenta) com o risco de " furar" o Teto dos gastos;

9. Risco politico- que tem relação com o risco fiscal anteriormente mencionado, quando o governo para criar espaço para maiores gastos com o Bolsa Familia, resolve parcelar o pagamento dos precatorios;