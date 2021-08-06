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Não é só inflação

Selic em 5,25%: o que está por trás da alta dos juros em 10 tópicos

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 17:34

Publicado em 

06 ago 2021 às 17:34
Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa Selic
Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa Selic Crédito: Beto Nociti/BCB
Na última quarta-feira (04), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, de 4,25% para 5,25% ao ano. O aumento de 1% é o maior em 18 anos e já há a sinalização de possível repetição do reajuste na próxima reunião, marcada para os dias 3 e 4 de setembro. As condições desfavoráveis da inflação foram a principal causa desta "dose reforçada" no aumento dos juros, que inicialmente estava prevista para ser de 0,75%. O que está por trás desta alta desenfreada da inflação? Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos! Ouça a análise econômica:
CBN Investimentos - 06/08/2021
ENTENDA OS PONTOS:
Para explicar , há uma conjunção de fatores que são:
1- A Alta no preço das commmodities agricolas e metalicas ( alta do petroleo, aumento do preço das commodities agricolas no mercado internacional, fazendo com que o produtor opte por colocar a mercadoria no mercado externo, ao inves de vender internamente);
2- O retorno da alta do dolar em relação ao real que encarece principalmente a importação de trigo
3-a diminuição da oferta de bens industriais( falta de chips e componentes eletronicos, que são importados);
4- Com o aumentgo na vacinação, tem havido um aumento na demanda de serviços de maneira geral;
5- as condições climaticas adversas, que afeta o abastecimento de hortaliças e frutos.
6- o aumento no preço da energia
7- a falta de chuvas que mantem baixo o nivel dos reservatorios;
8- Risco Fiscal( custo da dívida aumenta) com o risco de " furar" o Teto dos gastos;
9. Risco politico- que tem relação com o risco fiscal anteriormente mencionado, quando o governo para criar espaço para maiores gastos com o Bolsa Familia, resolve parcelar o pagamento dos precatorios;
10- e por último e não menos importante o risco no início precoce do Calendário Eleitoral que acaba favorecendo a alta do dolar, por ocasionar incertezas e insegurança.

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